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Лучшего профорга выбрали в НИУ «МЭИ» района Лефортово
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Лучшего профорга выбрали в НИУ «МЭИ» района Лефортово 

Управа района Лефортово 54 минуты назад
Фото: Управа района Лефортово
В НИУ «МЭИ» района Лефортово подведены итоги конкурса «Лучший профорг МЭИ 2018». Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— В течение двух месяцев профорги МЭИ выполняли задания от профкома студентов и аспирантов МЭИ. Ребята придумывали, как реализовать различные мероприятия, составляли опросы, проходили тестирование на знание работы профкома, прав студентов и правил внутреннего распорядка, а также принимали участие в квесте по Лефортово, — сообщили в пресс-службе.
Студенты, набравшие большее количество баллов, прошли на последний (выездной) этап, который прошел в СОСЛ МЭИ «Энергия» 21—22 апреля. По итогам определились лучшие профорги 8 институтов. Лучшим профоргом МЭИ стал Дмитрий Ломако. (ео)
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