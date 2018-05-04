Лучшего профорга выбрали в НИУ «МЭИ» района Лефортово

В НИУ «МЭИ» района Лефортово подведены итоги конкурса «Лучший профорг МЭИ 2018». Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— В течение двух месяцев профорги МЭИ выполняли задания от профкома студентов и аспирантов МЭИ. Ребята придумывали, как реализовать различные мероприятия, составляли опросы, проходили тестирование на знание работы профкома, прав студентов и правил внутреннего распорядка, а также принимали участие в квесте по Лефортово, — сообщили в пресс-службе.

Студенты, набравшие большее количество баллов, прошли на последний (выездной) этап, который прошел в СОСЛ МЭИ «Энергия» 21—22 апреля. По итогам определились лучшие профорги 8 институтов. Лучшим профоргом МЭИ стал Дмитрий Ломако. (ео)