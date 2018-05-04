Ученики школы на улице Юных Ленинцев рассказали о подвигах своих предков

Воспитанники школы №654 имени Фридмана, которая расположена на улице Юных Ленинцев в Текстильщиках, подготовили к 9 Мая программу «Бессмертный полк». Об этом рассказали в администрации школы.

— Проделав огромную работу по изучению военной биографии своих прадедушек и прабабушек, учащиеся рассказали о том, какие трудности пришлось им преодолеть в годы Великой Отечественной войны и какие подвиги они совершили. В рассказах ребят звучала неподдельная гордость и благодарность, — уточнил сотрудник администрации.

Напомним, что школа №654 имени Фридмана находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)