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Ученики школы на улице Юных Ленинцев рассказали о подвигах своих предков
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Ученики школы на улице Юных Ленинцев рассказали о подвигах своих предков 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Воспитанники школы №654 имени Фридмана, которая расположена на улице Юных Ленинцев в Текстильщиках, подготовили к 9 Мая программу «Бессмертный полк». Об этом рассказали в администрации школы.
— Проделав огромную работу по изучению военной биографии своих прадедушек и прабабушек, учащиеся рассказали о том, какие трудности пришлось им преодолеть в годы Великой Отечественной войны и какие подвиги они совершили. В рассказах ребят звучала неподдельная гордость и благодарность, — уточнил сотрудник администрации.
Напомним, что школа №654 имени Фридмана находится по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
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