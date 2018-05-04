Пост министра образования России может занять Елена Шмелева

При этом Ольга Васильева, возможно, займет место помощника президента РФ по межконфессиональным вопросам.

Кроме того, стало известно, что после инаугурации главы государства министерство образования и науки прекратит существование. Вместо него будут учреждены министерство общего образования и министерство высшей школы и науки, или министерство науки и высоких технологий.