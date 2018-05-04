Пост министра образования России может занять Елена Шмелева 

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Елена Шмелева может сменить на посту действующего министра образования России Ольгу Васильеву. Как сообщают федеральные СМИ, это может произойти после инаугурации президента РФ Владимира Путина.
При этом Ольга Васильева, возможно, займет место помощника президента РФ по межконфессиональным вопросам.
Кроме того, стало известно, что после инаугурации главы государства министерство образования и науки прекратит существование. Вместо него будут учреждены министерство общего образования и министерство высшей школы и науки, или министерство науки и высоких технологий.
Справка. Елена Шмелева окончила факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета в 1995 году. С 2011 по 2014 год занимала должность вице-президента благотворительного фонда «Система», с 2012 по 2014 год — пост директора Некоммерческого партнерства содействия развитию интеллектуального и творческого потенциала молодежи «Лифт в будущее». В то же время исполняла обязанности декана Высшей школы управления и инноваций МГУ имени Ломоносова. Сейчас Елена Шмелева является руководителем фонда «Талант и успех» и членом Совета при Президенте РФ по науке и образованию.