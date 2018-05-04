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«Не допустить социального напряжения»: почему уральские учителя отказываются быть «подопытными кроликами»
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«Не допустить социального напряжения»: почему уральские учителя отказываются быть «подопытными кроликами» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Свердловская область оказалась в числе пилотных регионов, в которых учителя будут проходить аттестацию по преподаваемым предметам. Как пояснил в кулуарах министр образования региона Юрий Биктуганов, планируется проанализировать, насколько эффективны предложенные методики аттестации, чтобы в дальнейшем использовать их по всей стране. Правда, сами учителя против того, чтобы над ними проводили очередные аттестационные эксперименты, сообщили источники «ФедералПресс».
«Наша задача — не допустить социального напряжения, падений в обморок и прочих возгласов», — заявил Павел Креков. По его словам, переход на новую систему, в которой большее внимание будет уделяться предметному компоненту, улучшит результаты ЕГЭ в регионе и повысит другие качественные показатели. «Учителей надо доучивать и переучивать», — резюмировал Креков.
Напомним, что о новой аттестации Рособрнадзор заявил еще в прошлом году. Нововведение вызвало широкий общественный резонанс: в Сети была опубликована петиция с требованием отменить реформу. В ней утверждалось, что учителя и так проходят множество проверок, а курсы повышения квалификации стоят немалых денег. Под петицией подписались более 2,5 тысяч человек.
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