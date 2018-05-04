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В школе на улице Маевок состоялся семинар-практикум «МЭШ: создавай и делись»
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В школе на улице Маевок состоялся семинар-практикум «МЭШ: создавай и делись» 

Управа Рязанского района 1 час назад
Семинар-практикум «МЭШ: создавай и делись» в рамках городского проекта «Школа новых технологий» состоялся в школе №777 имени Михайлова, которая находится в Рязанском районе. Об этом сообщила заместитель директора школы по содержанию образования Мария Смирнова.
— Регистрация на семинар шла не слишком быстро: сказались майские праздники, на которые пришлось окончание приема заявок. Но в результате в зале негде было яблоку упасть. Коллеги из соседних школ пришли без регистрации, не ради баллов и отчетов, а для того, чтобы перенять опыт. Спасибо всем участникам за проявленный интерес и активность, — добавила Мария Смирнова.
Напомним, что школа №777 имени Евгения Михайлова находится по адресу улица Маевок, 4. (мю)
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