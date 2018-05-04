Летним отдыхом, оздоровлением и занятостью должны быть охвачены минимум 80 процентов уральских школьников

В министерстве общего и профессионального образования Свердловской области состоялось заседание коллегии и общественного совета, где были подведены итоги работы ведомства в 2017 году и определены приоритеты работы на ближайшее время.

По словам вице-губернатора Павла Крекова, сейчас на главный план выходят программы по созданию новых мест в школах, в детских садах — для детей в возрасте до трех лет, развитие движения WorldSkills, обеспечение эффективной реализации таких приоритетных региональных проектов, как «Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области», «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий», «Современная цифровая образовательная среда Свердловской области». 80 процентов школьников должны быть охвачены летним отдыхом, оздоровлением и занятостью.

По словам министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрия Биктуганова, особое внимание в настоящий момент уделяется созданию условий для выявления и развития талантливых и одаренных детей. Планируется, что к концу 2020 года не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет в Свердловской области будут охвачены качественными дополнительными общеобразовательными программами. По итогам 2017 года этот процент уже составил 72,5. «В 2018 году Свердловская область получит субсидию из федерального бюджета порядка 56 миллионов рублей на создание сети детских технопарков „Кванториум“. В региональной казне на эти цели предусмотрены средства в объеме 27,5 миллионов рублей. Предполагается, что сеть детских технопарков „Кванториум“ будет создана на базе Дворца молодежи и Детской железной дороги», — рассказал министр.

По его словам, в сфере среднего профессионального образования будет продолжено развитие в регионе движения WorldSkills, планируется увеличение количества выпускников колледжей и техникумов, сдающих демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс в качестве итоговой аттестации. Также, по словам министра, будет продолжена работа по повышению качества образования.

«Речь идёт о повышении квалификации педагогов. Мы впервые в этом году выделяем средства образовательным организациям на повышение квалификации учителей», — рассказал министр.