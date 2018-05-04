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Ученики школьных отделений Соколиной горы стали участниками мастер-классов в колледже
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Ученики школьных отделений Соколиной горы стали участниками мастер-классов в колледже 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Воспитанники старших классов школ района Соколиная гора смогли посетить занятия, организованные студентами и сотрудниками филиала Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 на проспекте Будённого в рамках дня открытых дверей «Сто дорог — твоя одна».
Представители КИГМ №23 ознакомили юных гостей с условиями поступления и обучения, презентовали специальности профессионального образования, рассказали о досуге студентов. Все желающие из числа восьмидесяти посетителей Дня открытых дверей смогли поучаствовать в обзорной экскурсии и мастер-классах «Умный интернет», «3D-моделирование», «Мир металлов», «Летать, значит видеть», «Сердце машины».
Участие в мероприятии приняли ученики из Соколиной горы из школ №№429, 433, 647 и 1301.
Фото: предоставлено КИГМ № 23.
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