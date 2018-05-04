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По стопам английских рыцарей прошли богородские школьники
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По стопам английских рыцарей прошли богородские школьники 

Официальный сайт управы района Богородское 36 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Неделя английского языка, в которую вошли разнообразные конкурсы и викторины, состоялась в школе №386 района Богородское.
Неделя английского языка, включившая в себя с 23 по 27 апреля множество мероприятий, посвящена была языку и англоязычным странам. Так учащиеся младших классов с удовольствием перенеслись в средневековье и в рамках конкурса рисунков изобразили фамильные гербы английских рыцарей.
Для ребят постарше были организованы деловые игры для развития навыков разговорного английского, а также «США — страна контрастов» и «Традиции и обычаи Англии».
Старшеклассники тоже были, наверное, не прочь принять участие в викторинах, но у них впереди экзамены. А значит, надо серьезно готовиться к определяющим этапам в их жизни. В результате для юношей и девушек на базе центра языковой подготовки были организованы тестирования для определения уровня английского языка с получением именного сертификата.
В результате все школьники остались довольны и успешно покорили новые рубежи в изучении английского языка, который обязательно в скором времени пригодится каждому из них.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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