Ещё
Университет Правительства Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Университет Правительства Москвы 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Университет Правительства Москвы осуществляет подготовку и переподготовку кадров для эффективного управления городом, реализует актуальные проекты с целью привлечения внимания молодежи к проблемам столицы и популяризации важных направлений работы органов государственной власти города Москвы.
Университет предлагает широкий спектр программ повышения квалификации государственных служащих и сотрудников подведомственных организаций, проводит оценку персонала и кадровый консалтинг, онлайн-обучение. Приём ведётся на актуальные для города Москвы программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы: последние новости
В первые дни 2017 года пассажиропоток в метро вырос на 17% Акция «На работу на велосипеде» 2018 Уважаемые жители района!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем347
Найдено тело писателя Сергея Сакина22
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову139
«За что они боролись, на то и напоролись»131
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море287
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение