Университет Правительства Москвы осуществляет подготовку и переподготовку кадров для эффективного управления городом, реализует актуальные проекты с целью привлечения внимания молодежи к проблемам столицы и популяризации важных направлений работы органов государственной власти города Москвы.
Университет предлагает широкий спектр программ повышения квалификации государственных служащих и сотрудников подведомственных организаций, проводит оценку персонала и кадровый консалтинг, онлайн-обучение. Приём ведётся на актуальные для города Москвы программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.