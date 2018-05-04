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По итогам Всероссийской олимпиады-2018 в вузы без экзаменов зачислят более 2 тыс. человек
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По итогам Всероссийской олимпиады-2018 в вузы без экзаменов зачислят более 2 тыс. человек 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более двух тысяч человек имеют право на зачисление в вузы без экзаменов по итогам Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), сообщили в пятницу в пресс-службе Минобрнауки.
"В интеллектуальных состязаниях по 24 общеобразовательным предметам приняли участие более пяти тысяч школьников России. Из их числа определены 377 победителей и 1904 призера. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады награждены специальными дипломами, которые позволят поступить на профильную специальность в ведущие вузы России без экзаменов", — сказали в пресс-службе.
В Минобрнауки добавили, что из числа победителей заключительного этапа олимпиады сформируют национальные сборные для дальнейшего участия в международных интеллектуальных состязаниях.
29 апреля завершился заключительный этап всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 2017/18 учебного года, проходившей в 15 городах РФ. Впервые в 2017/18 учебном году заключительный этап ВсОШ прошел в Тюменской области (физика), Республике Башкортостан (основы безопасности жизнедеятельности) и Республике Карелия (немецкий язык). Была расширена география проведения математической олимпиады — она впервые прошла на Урале (Свердловская область, г. Екатеринбург).
Протоколы жюри, а также скан-копии олимпиадных работ победителей и призеров публикуются на официальных сайтах предметных олимпиад заключительного этапа ВсОШ.
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