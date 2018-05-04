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МИЭТ подписал соглашение с Северным университетом имени Ломоносова
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МИЭТ подписал соглашение с Северным университетом имени Ломоносова 

Префектура Зеленоградского административного округа 37 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Ректор НИУ «Московский институт электронной техники» Зеленограда Владимир Беспалов и ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена Кудряшова подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-центр зеленоградского вуза.
Основными целями соглашения стали: содействие подготовке высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров высшей квалификации, развитие и эффективная интеграция высшего образования и науки, совместное проведение и представление результатов научных исследований, обмен образовательными, научными и инновационными технологиями.
Основными направлениями сотрудничества будут являться: реализация совместных образовательных программ подготовки высококвалифицированных кадров, использование возможностей аспирантур, докторантур и диссертационных советов, проведение совместных фундаментальных и прикладных научных исследований и разработка практических рекомендаций по результатам исследований, а также информационный обмен, совместная подготовка и выпуск научных изданий.
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