Сокольнические педагоги провели мастер-классы на фестивале-выставке «Московское долголетие»

В конце минувшего месяца на ВДНХ состоялся масштабный фестиваль-выставка «Московское долголетие». Участие в мероприятии приняли педагоги дополнительного образования «Школы Ломоносова».

В школе №1530 отметили, что образовательное учреждение является активным участников проекта столичного правительства «Московское долголетие». В частности, на базе школы реализуется 7 различных направлений занятий для пожилых москвичей.

В ходе фестивали педагоги «Школы Ломоносова» провели мастер-классы по художественному-прикладному творчеству «Бумагапластика».

За 1,5 часа пожилые москвичи с легкостью освоили технику создания объемных картин из бумаги, а также научились делать изящные подарки для своих родственников и друзей.

Занятие вела Светлана Якунина, опытный педагог. Теперь школа №1530 приглашает москвичей преклонного возраста записаться на занятия, которые проходят в образовательном учреждении. Можно принять участие в различных активностях: прикладное творчество, физическая активность, освоение английского языка и информационных технологий, вокальные и танцевальные занятия, интеллектуальные игры.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“.