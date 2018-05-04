Школа в Савелках проводит дополнительный набор в предпрофессиональные классы

Зеленоградская школа №1557 приглашает ребят в 7-й кадетский класс, 10-й кадетский класс с инженерной или медицинской профилизацией и в 10-й медицинский класс.

Обучение реализуется в рамках городских проектов «Кадетский класс в московской школе» и «Медицинский класс в московской школе». Прием в кадетские классы будет проводиться на основании результатов образовательной деятельности школьников. В ходе обучения они получат не только качественное образование, но и пройдут специальную подготовку, включающую занятия спортом, туризмом, курс спасателя, основы воинской службы, современный бальный танец и другие направления.

Желающим учиться в 10-м медицинском классе школы 1557 нужно будет пройти в июне собеседование. Программа обучения предусматривает углубленное изучение химии и биологии, практические занятия в медицинских лабораториях школы, а также в 1-м МГМУ имени Сеченова. К окончанию школы ребята смогут получить профессию медицинского регистратора или младшей медсестры на базе Медицинского колледжа Зеленограда.