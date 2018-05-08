Система образования Москвы готова к государственной итоговой аттестации

Столица готова к проведению ЕГЭ и ГИА-9, всего в этом году Единый госэкзамен будут сдавать почти 90 тыс. человек. Об этом сообщил сайт правительства Москвы по итогам заседания президиума со ссылкой на руководителя департамента образования столицы Исаака Калину.

«Экзамены в этом году будут сдавать учащиеся 11-х и девятых классов, а также выпускники прошлых лет и десятиклассники, успешно освоившие программу по учебному предмету. Более 89,5 тыс. человек будут сдавать Единый государственный экзамен в этом году.

Среди них 58 тыс. 53 выпускника школ, 12 тыс. 420 выпускников прошлых лет и 19 тыс. 110 учащихся десятых классов, завершивших освоение образовательной программы по учебному предмету», — говорится в сообщении.

Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования (ГИА-9) пройдут 84 тыс. 422 человека.

Согласно сообщению, в каждом районе города на базе образовательных организаций будут работать 308 пунктов для сдачи ЕГЭ. Еще два пункта проведения экзамена (ППЭ) для учащихся, которые находятся на лечении, откроют в Российской детской клинической больнице и Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Еще 23 выпускника напишут ЕГЭ дома.

Девятиклассники смогут сдать экзамены в 481 пункте. Также два ППЭ организуют в детских медицинских учреждениях, а для 17 школьников с ограниченными возможностями здоровья прием экзаменов проведут на дому.

В сообщении отмечается, что, для информирования учеников о нововведениях и помощи в подготовке к экзаменам, департамент образования организовал специальные занятия. «Среди них онлайн-тренировки в сервисе дистанционной самоподготовки „Мои достижения“, видеоконсультации руководителей федеральных комиссий. В дни осенних и весенних каникул были проведены акции „ЕГЭ: из года в год!“, также прошел конкурс на лучший совет по подготовке к сдаче Единого государственного экзамена „ЕГЭ на 100“, — говорится в тексте.

Кроме того, видеоматериалы по подготовке к ЕГЭ размещены на интернет-телеканале „Московский образовательный“.

Контролировать проведение экзаменов будут с помощью видеокамер. Все пункты сдачи ЕГЭ оборудованы системами видеонаблюдения. Трансляции из аудиторий в режиме онлайн будут вести в ситуационном информационном центре.

Экзаменационные материалы до пунктов сдачи, а после проведения экзаменов — в региональный центр обработки информации доставят специалисты управления специальной связи по Москве Московской области ФГУП „Главный центр специальной связи“. „Это позволит исключить доступ к материалам и утечку заданий до начала экзаменов. Полный комплект экзаменационных материалов будут распечатывать в аудиториях в присутствии участников ЕГЭ, а бланки с ответами сразу переведут в электронный вид“, — добавили в сообщении.

Кроме того, добавляется в тексте, чтобы проведение государственной итоговой аттестации было максимально прозрачным, в Москве привлекут общественных наблюдателей — их регистрация проходит в электронном виде. „Таким образом, город создает выпускникам все возможности для достижения наивысшего результата и тем самым обеспечивает их конкурентоспособность при поступлении в ведущие вузы“, — отмечается в сообщении.