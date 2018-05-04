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Рособрнадзор выложил серию видеороликов для помощи сдающим ЕГЭ
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Рособрнадзор выложил серию видеороликов для помощи сдающим ЕГЭ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Рособрнадзор опубликовал на YouTube серию видеороликов, которые должны помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ — как в практическом, так и в психологическом плане, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.
"Ролики рассказывают, как лучше говорить об экзаменах взрослому и ребенку, как выбрать предметы для сдачи и построить график подготовки, на что стоит обратить внимание до, во время и после экзамена", — говорится в релизе.
Ранее ведомство выложило несколько роликов, в которых рассказывалось о подготовке по конкретным предметам, а также о самой процедуре экзамена.
"Сейчас, когда осталось совсем немного времени до начала основного периода ЕГЭ, мы выпускаем видеоматериалы, которые подскажут и родителям, и выпускникам, как настроиться перед экзаменами, преодолеть нервозность, успокоиться и успешно сдать ЕГЭ", — приводит пресс-служба слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.
Весь основной период ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 9 июля.
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