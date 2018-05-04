Рособрнадзор опубликовал видеоролики для подготовки школьников к ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал на своём официальном сайте серию видеороликов для подготовки школьников к Единому государственному экзамену, сообщает Nation News.

На видео рассказывают, как лучше общаться со взрослыми на тему будущих экзаменов, как правильно выбрать предметы для сдачи и выстроить график подготовки.

Как отметил руководитель пресс-службы ведомства Сергей Кравцов , просмотр таких видео поможет детям успокоиться и успешно сдать ЕГЭ.

Ранее издание «Аргументы неделi» сообщало, что китайский язык вошёл в систему Единого государственного экзамена.