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Рособрнадзор опубликовал видеоролики для подготовки школьников к ЕГЭ
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Рособрнадзор опубликовал видеоролики для подготовки школьников к ЕГЭ 

RT на русском 4 мая 2018
Фото: Newsroom24
Рособрнадзор опубликовал на своём официальном сайте серию видеороликов для подготовки школьников к Единому государственному экзамену, сообщает Nation News.
На видео рассказывают, как лучше общаться со взрослыми на тему будущих экзаменов, как правильно выбрать предметы для сдачи и выстроить график подготовки.
Как отметил руководитель пресс-службы ведомства Сергей Кравцов, просмотр таких видео поможет детям успокоиться и успешно сдать ЕГЭ.
Ранее издание «Аргументы неделi» сообщало, что китайский язык вошёл в систему Единого государственного экзамена.
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