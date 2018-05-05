Рособорнадзор подготовил видеоролики, которые помогут выпускникам подготовиться к ЕГЭ

Ролики рассказывают, как лучше говорить об экзаменах взрослому и ребенку, как выбрать предметы для сдачи и построить график подготовки, на что стоит обратить внимание до, во время и после экзамена.

"Рособрнадзор традиционно старается максимально разъяснить выпускникам и их родителям все аспекты проведения ЕГЭ и подготовки к экзаменам. В течение этого года мы уже выпустили серии видеороликов, в которых рассказывали о подготовке к ЕГЭ по разным предметам и о процедуре экзамена. Сейчас, когда осталось совсем немного времени до начала основного периода ЕГЭ, мы выпускаем видеоматериалы, которые подскажут и родителям, и выпускникам как настроиться перед экзаменами, преодолеть нервозность, успокоиться и успешно сдать ЕГЭ", — рассказал заместитель министра образования и науки РФ — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов