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Рособорнадзор подготовил видеоролики, которые помогут выпускникам подготовиться к ЕГЭ
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Рособорнадзор подготовил видеоролики, которые помогут выпускникам подготовиться к ЕГЭ 

Волга Ньюс 5 мая 2018
Фото: ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила для выпускников и их родителей серию видеороликов, которые помогут подготовиться к госэкзаменам как с практической, так и с психологической стороны, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Ролики рассказывают, как лучше говорить об экзаменах взрослому и ребенку, как выбрать предметы для сдачи и построить график подготовки, на что стоит обратить внимание до, во время и после экзамена.
"Рособрнадзор традиционно старается максимально разъяснить выпускникам и их родителям все аспекты проведения ЕГЭ и подготовки к экзаменам. В течение этого года мы уже выпустили серии видеороликов, в которых рассказывали о подготовке к ЕГЭ по разным предметам и о процедуре экзамена. Сейчас, когда осталось совсем немного времени до начала основного периода ЕГЭ, мы выпускаем видеоматериалы, которые подскажут и родителям, и выпускникам как настроиться перед экзаменами, преодолеть нервозность, успокоиться и успешно сдать ЕГЭ", — рассказал заместитель министра образования и науки РФ — руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
В этом учебном году Рособрнадзором также выпущены серия совместных с Общественным телевидением России программ «О ЕГЭ предметно», видеоконсультации специалистов ФИПИ, а также анимированные видеоролики о ЕГЭ-2018.
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