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В вотчине Нисковских назначен новый начальник управления образования
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В вотчине Нисковских назначен новый начальник управления образования 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Новым начальником управления образования Сысерти стала Оксана Колясникова. До этого женщина в течение пяти лет занимала должность заместителя главы ведомства по общим вопросам школьного образования.
Бывший руководитель управления образования Сысерти Алла Золотова с сегодняшнего дня возглавит школу № 23. Слухи о том, что Аллу Золотову ждет отставка ходили давно. Редакция «ФедералПресс» писала об этом.
Как сказал новый руководитель ведомства, для сотрудников управления образования кадровые перестановки неожиданностью не стали:
«Это не внезапное решение, а вполне осознанное. Сейчас перед нами поставлена задача главы: взять курс на развитие образование Сысертского городского округа. Посмотреть на округ с точки зрения экологии, туризма и так далее. И систему образования влить в эти направления. В июне у нас будет возможность презентовать свою программу, мы поработаем над ней», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» Оксана Колясникова.
Бывший директор школы № 23, место которого заняла сейчас Алла Золотова, по информации источников «ФедералПресс» планирует уехать на работу в московскую школу: там Светлане Тумашевской предлагают место завуча.
Фото: Екатерина Кириченко.
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