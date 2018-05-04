В вотчине Нисковских назначен новый начальник управления образования

Новым начальником управления образования Сысерти стала Оксана Колясникова. До этого женщина в течение пяти лет занимала должность заместителя главы ведомства по общим вопросам школьного образования.

Бывший руководитель управления образования Сысерти Алла Золотова с сегодняшнего дня возглавит школу № 23. Слухи о том, что Аллу Золотову ждет отставка ходили давно. Редакция «ФедералПресс» писала об этом.

Как сказал новый руководитель ведомства, для сотрудников управления образования кадровые перестановки неожиданностью не стали:

«Это не внезапное решение, а вполне осознанное. Сейчас перед нами поставлена задача главы: взять курс на развитие образование Сысертского городского округа. Посмотреть на округ с точки зрения экологии, туризма и так далее. И систему образования влить в эти направления. В июне у нас будет возможность презентовать свою программу, мы поработаем над ней», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» Оксана Колясникова.

Бывший директор школы № 23, место которого заняла сейчас Алла Золотова, по информации источников «ФедералПресс» планирует уехать на работу в московскую школу: там Светлане Тумашевской предлагают место завуча.

Фото: Екатерина Кириченко.