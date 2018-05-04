Ученики школы № 2115 победили на окружном фестивале «На всех парусах»

Итоговая конференция ученического самоуправления Юго-Западного округа прошла в школе № 625, на которой были подведены итоги плодотворной работы ученических советов за весь учебный год.

Команда ученического самоуправления школы № 2115 «Горизонт» под руководством Юлии Мухаметдиновой в течение всего учебного года была активным участником межрайонных, окружных и городских конкурсов, просветительского проекта «Суббота активиста», а также общешкольных мероприятий и заседаний управляющего Совета школы.