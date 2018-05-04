Ещё
Ученики школы № 2115 победили на окружном фестивале «На всех парусах»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученики школы № 2115 победили на окружном фестивале «На всех парусах» 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Итоговая конференция ученического самоуправления Юго-Западного округа прошла в школе № 625, на которой были подведены итоги плодотворной работы ученических советов за весь учебный год.
Команда ученического самоуправления школы № 2115 «Горизонт» под руководством Юлии Мухаметдиновой в течение всего учебного года была активным участником межрайонных, окружных и городских конкурсов, просветительского проекта «Суббота активиста», а также общешкольных мероприятий и заседаний управляющего Совета школы.
«Было реализовано много своих инициатив и проектов. Все это позволило команде ученического самоуправления «Горизонт» стать победителем окружного фестиваля ученического самоуправления «На всех парсуах»! Поздравляем ребят и их руководителя!», — передает пресс-служба школы Черемушек.
Управа района Черемушки: последние новости
В Москве готовятся к отключению отопления Ветераны ВОВ смогут бесплатно воспользоваться такси на 9 мая Количество столичных МФЦ, оформляющих водительское удостоверение, увеличилось
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем347
Найдено тело писателя Сергея Сакина22
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову139
«За что они боролись, на то и напоролись»131
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море287
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение