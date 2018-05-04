Экс-министр культуры Прикамья Игорь Гладнев стал директором школы

Бывший министр культуры Пермского края Игорь Гладнев возглавил среднюю общеобразовательную школу №41 в микрорайоне Краснова. К своим обязанностям он приступил с 3 мая.

Школа №41 расположена на улице Серебрянский проезд, 9. До последнего времени обязанности директора школы исполнял Сергей Важенин. В мае школу возглавил экс-министр культуры Пермского края Игорь Гладнев, сообщает «Ъ-Прикамье». Информацию об этом подтвердили 59.ru в приемной директора школы.

— Он (Игорь Гладнев. — прим.ред.) приступил к своим обязанностям с 3 мая, — пояснили в приемной директора школы.

Бывший министр культуры Пермского края Игорь Гладнев «прославился» тем, что воевал с пермскими театрами. Летом 2016 года Гладнев добивался отставки Бориса Мильграма с поста режиссера «Театра-Театра». Он закрыл несколько фестивалей: «Белые ночи», «СловаНова», «Текстура». Общественность возмущалась, что Гладнев препятствует восстановлению Музея истории политических репрессий «Пермь-36». Экс-глава пермского минкульта прославился на всю страну после того, как поэт Орлуша написал стихотворение о фестивале «Коровяк», в котором были строчки «Кто-то горе-тоску заливает вином, кто-то пьёт от болезней микстуры, мы в Перми обожаем кидаться говном, по приказу министра культуры».

Игорь Гладнев возглавлял министерство культуры Пермского края до января 2017 года. После ухода из правительства Виктора Басаргина Гладнев стал руководить Пермским отделением Российского военно-исторического общества , которое проводит акции и фестивали, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи.