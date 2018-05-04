В школе №1558 в конце лета откроется набор на курс «Мои первые университеты»

Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

— Если вы хотите, чтобы ребенок адаптировался к школьным условиям, смог узнать и почувствовать, что такое урок, звонок, учитель, уже в этом году смог познакомиться со своими будущими одноклассниками, узнал много нового на занятиях с опытными педагогами и психологами, если вы хотите, чтобы он был таким же любознательным, как наши ученики, — мы напоминаем, что с 15 августа 2018 года на портале мосуслуг открывается регистрация на курс общего развития «Мои первые университеты» для ребят дошкольного возраста, — рассказали в школе.

Занятия пройдут по адресу Печорская улица, дом 18, с 1 октября 2018 года по 31 апреля 2019 года, на базе отделения начальных классов.

Подробная информация доступна на сайте школы. (ео)