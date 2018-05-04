Школьники «переспорили» лицеистов: искусству полемики учатся юные вологжане

Второй полуфинал проекта «Дебаты. Голос молодежи» состоялся в Вологде на площадке президиума городской Думы . В ораторском мастерстве сразились старшеклассники школы № 26 и многопрофильного лицея № 32.

Обсуждаются самые разные темы: международная повестка, внутренняя политика, социальная и законотворческая деятельность, налогообложение. Причем о трех из них участники узнают заранее, а на четвертую дискутируют без предварительной подготовки. На минувшей игре оппоненты высказывались за или против предоставления паспортных данных при регистрации в социальных сетях, введения частных школ, выделенной полосы для общественного транспорта. «Закрытой» темой стала служба в армии по призыву.

«Дебаты проходят очень быстро, интересно и захватывающе. Данный проект показывает уровень образования вологодских школьников и студентов. Иногда кажется, что в финал выходит сильнейшая команда, но в следующем отборе может встретиться еще более сильная. Это показывает, что уровень образованности ребят с каждым годом растет», — отметила организатор проекта «Дебаты», и. о. руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Дарина Спасская.

Всего свыше 20 школ, ссузов и вузов приняли участие в городском проекте, игры проходили с начала года. В полуфинал вышли четыре команды школьников и студентов. В первом этапе победителями стали студенты ВоГУ. Стоит отметить, что студенты принимают участие в проекте впервые. На втором полуфинале встретились учащиеся школы № 26 и лицея № 32. Ребята готовились к любому исходу. Победу одержала первая сборная.

«В некоторых случаях бывает очень сложно отстаивать позицию, противоположную твоей собственной. Но мы стараемся придерживаться нейтралитета, что помогает примерять на себя обе позиции», — говорит участник команды школы № 26 Даниил Осипов

Дебаты проходят в несколько этапов. Командам заранее объявляют тему, и участники готовят выступления сразу по двум позициям. А выступать «за» или «против» решает случай. Ребята тянут таблички, и тот, кому достается позиция «за», выступает первым. Жюри оценивает, как команды аргументируют и выражают свою позицию.

«Ребята умные и умеют отстоять свою позицию. Когда они встречаются на таких площадках, я вижу, что они открыты, много знают и интересно об этом говорят. Это развивает логику и способность дискутировать на актуальные темы», — прокомментировала член жюри, депутат Вологодской городской Думы Елена Земчихина.

Проект реализуется в Вологде четыре года. Организованный региональным отделением «Молодой Гвардии» «Единой России» , он призван помочь молодежи научиться интересно и грамотно дискутировать, овладеть искусством полемики.

Финал состоится 21 мая в областной библиотеке на ул. М. Ульяновой, 7. К барьеру выйдут студенты ВоГУ и учащиеся школы № 26. О темах оппоненты узнают за неделю до встречи, тогда же начнут подготовку. Начало дебатов в 17.00.