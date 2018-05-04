Костромское образование покинула его многолетний руководитель

Директор департамента образования Татьяна Быстрякова покидает свою должность, узнал KOSTROMA.TODAY. Источники говорили об этом еще в апреле, сегодня информацию подтвердили в областной администрации.

Татьяна Быстрякова возглавляла костромское образование с 2009 г., до этого около трех лет работала заместителем главы департамента. В областную администрацию она пришла в 2000 году.

При Татьяне Быстряковой в Костромской область ЕГЭ окончательно вошел в штатный режим, решались вопросы с очередями в детсады, закупкой для школ нового оборудования, обеспечением новинок законодательства об охране здоровья и жизни детей.

Как говорят люди, которые работают в системе костромского образования, за эти годы система, скорее улучшилась, хотя ярких прорывов не произошло.

По словам источников KOSTROMA.TODAY, Татьяна Быстрякова давно хотела оставить свою должность. При этом достаточно странно, что отставка происходит в мае, когда впереди — ЕГЭ и выпускные.

По нашей информации, в качестве нового руководителя в областной администрации обсуждались две кандидатуры. Это женщины, связанные с системой социальной защиты и системой образования.