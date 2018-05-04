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Ученики и учителя школы № 1212 встретили Певомай
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Ученики и учителя школы № 1212 встретили Певомай 

Управа района Ясенево 33 минуты назад
Фото: Управа района Ясенево
Рано утром ребята и учителя собрались возле школы, и уже потом поехали в центр к станции метро «Белорусская», где собирались школы столицы, чтобы пройти дружными колоннами по Красной площади.
1 мая мальчишки и девчонки, а также преподаватели ясеневской школы № 1212 приняли участие в демонстрации, которая состоялась в честь праздника весны и труда.
Многие ребята впервые приняли участие в первомайской демонстрации. «Нам было весело, настроение праздничное, кругом шары, плакаты, люди улыбаются. В следующем году тоже обязательно пойду на демонстрацию», — сказал семиклассник школы № 1212 Андрей П.
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