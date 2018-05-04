Два автобуса закупят к 1 сентября для школ в пригороде Владивостока

Новые школьные автобусы закупят в этом году для школ Владивостока № 72 и 8. Один, рассчитанный на 34 места, будет приобретен на курганском заводе КАвЗ. Второй, вместимостью 21 человек, будет изготовлен в Нижнем Новгороде на базе мирового автопроизводителя Mercedes-Benz. Оба автобуса отвечают всем современным техническим стандартам и нормам, которые выдвигаются к такому виду транспорта.

Обе школы находятся в пригороде: 72-я — в микрорайоне Емар, а 8-я — в районе бухты Щитовой. Вопрос доставки детей для них очень актуален. Например, в школу на Емар приезжают ребята со всей округи, в том числе с бухты Лазурной и военного городка. Сегодня детей возят автобусы марки ПАЗ, но их срок эксплуатации уже подходит к концу. Им на смену будут закуплены новые.

Напомним, в прошлом году новый школьный автобус был приобретен для школы № 70 в поселке Трудовое. На сегодня абсолютно все удаленные школы Владивостока укомплектованы школьными автобусами. Периодически происходит их замена.