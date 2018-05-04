Оренбургские школьники стали призерами всероссийской олимпиады

В марте—апреле ученики общеобразовательных организаций области приняли участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Так, диплом призера по астрономии получила девятиклассница гимназии № 1 Вера Злобина, по французскому языку — девятиклассница Инна Сакиева, по обществознанию — десятиклассница Мария Воронкова.

Ежегодно на протяжении шести последних лет школьники области получают дипломы победителей и призеров на заключительном этапе всероссийской олимпиады по истории и физической культуре, на протяжении пяти последних лет — по технологии, трех последних лет — по праву, сообщает пресс-служба правительства региона.