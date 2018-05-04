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Оренбургские школьники стали призерами всероссийской олимпиады
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Оренбургские школьники стали призерами всероссийской олимпиады 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В марте—апреле ученики общеобразовательных организаций области приняли участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. Так, диплом призера по астрономии получила девятиклассница гимназии № 1 Вера Злобина, по французскому языку — девятиклассница Инна Сакиева, по обществознанию — десятиклассница Мария Воронкова.
Ежегодно на протяжении шести последних лет школьники области получают дипломы победителей и призеров на заключительном этапе всероссийской олимпиады по истории и физической культуре, на протяжении пяти последних лет — по технологии, трех последних лет — по праву, сообщает пресс-служба правительства региона.
На протяжении учебного года школьники Оренбургской области принимали участие и в других олимпиадах, дающих льготы при поступлении в вузы.
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