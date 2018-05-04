Эксперт: внедрение Big Data в работу сервисов для учителей даст результаты в 2019 году

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Технологии Big Data, которые позволяют обрабатывать многообразные данные огромных объемов для получения необходимой информации, намерены применять в работе сервисов для учеников и учителей, разработанных корпорацией «Российский учебник» на цифровой образовательной платформе LECTA. Первые результаты ожидаются в 2019 году, сообщил в пятницу ТАСС глава проекта образовательной платформы LECTA Рубен Акопов.

"Мы делаем первые шаги по структурированию проектов в этом направлении (Big Data). Первые результаты анализа накопленной информации появятся к маю 2019 года, а более наглядная картина начнет появляться в 2020-2021 годах", — заявил он.

По его словам, первые изменения коснутся сервиса «Контрольная работа», который предоставляет готовые контрольные, тренировочные и проверочные задания разного уровня сложности с ключами для учителя и автоматической проверкой и анализом результатов. С помощью технологий Big Data сервис будет обрабатывать результаты выполненных заданий и предоставлять учителям информацию о предполагаемых пробелах в знаниях учеников, что даст возможность давать каждому ученику те задания, которые ему необходимы конкретно в этот период учебы, изменять объем информации для отстающих или, наоборот, преуспевающих детей.

Как отметили в корпорации, необходимые для обработки данные будут агрегироваться в одном из сервисов, который будет обеспечивать сбор данных об индивидуальных траекториях развития школьников. «Сервис сейчас находится в разработке и полноценно заработает уже осенью 2018 года», — рассказал Акопов.

Как ожидают в компании, развитие этих сервисов будет повышать образовательный результат за счет расширения возможностей по индивидуальной работе с учениками, экономить время учителя при подготовке и проведении занятий, а также мотивировать учащихся благодаря использованию современных технологий в образовательном процессе.

Big Data в обучении учителей

"В сегменте обучения учителей сегодня можно говорить о другой тенденции развития — дистанционном получении знаний. Сегодня знания лучших экспертов, которые раньше были доступны узкому кругу людей, посетивших семинар, можно освоить бесплатно из любой точки страны", — сказал Акопов.

Такое обучение представляет собой онлайн-курсы с дифференцированной подачей учебного материала — короткие видеолекции, интерактивные презентации, автоматически проверяемые тесты для закрепления полученного материала или письменные задания, отправляемые на проверку куратору курса для обратной связи.

При этом разработку специальных приложений для педагогов в корпорации не считают необходимостью, отмечая, что учителя смогут использовать персональный компьютер или планшет.

О платформе LECTA

LECTA — цифровая образовательная платформа, созданная корпорацией «Российский учебник». Платформа создает продукты и сервисы для учителей, в том числе дистанционные курсы повышения квалификации, которые позволяют специалисту обучаться без отрыва от производства в удобное для него время. Слушателям курсов, успешно справившимся со всеми заданиями, выдаются удостоверения установленного образца.