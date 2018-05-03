В МГУ прошел митинг в честь 73-й годовщины Великой Победы

Мероприятие состоялось я около стелы, воздвигнутой в память о студентах и сотрудниках университета павших в боях за Родину в Великой Отечественной войне.

Памятник был открыт в ознаменование 30-летия Великой победы, и с тех пор каждый год в канун 9 мая студенты и сотрудники приходят отдать дань памяти тем, кто защищал нашу страну и Московский университет

В этом году митинг собрал около шести тысяч студентов, преподавателей и научных сотрудников. С приближающимся праздником всех собравшихся в этот солнечный день поздравил ректор МГУ академик В. А. Садовничий. По традиции, он напомнил нынешним студентам о вкладе Московского университета в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Ректор отметил, что поддерживает инициативу ребят по созданию интерактивной «книги памяти» — поиску и систематизации информации о каждом студенте и преподавателе, внесшему вклад в Великую Победу, в сохранение университета в годы войны.

Также В. А. Садовничий рассказал, что начался новый сезон военно-археологических работ, которые Поисковый отряд МГУ проводит на территории Ельнинского района Смоленской области , где в годы Великой Отечественной войны погибли тысячи ополченцев, в том числе студенты, аспиранты и сотрудники Московского университета.

От имени ветеранов на митинге выступили профессор Международного научно-учебного биотехнологического центра Николай Сергеевич Егоров и профессор механико-математического факультета МГУ Виктор Яковлевич Шкадов. Завершился митинг традиционным возложением цветов к Вечному огню.

После торжественного мероприятия около главного входа в Главное здание МГУ прошла теплая встреча учащиеся Университетской гимназии, российских и иностранных студентов МГУ с ветеранами.