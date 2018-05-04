Спасибо, что каникулы: в Екатеринбурге дети помолятся об окончании учебного года

Традиционный детский крестный ход состоится 20 мая, в воскресенье. Воспитанники церковно-приходских и общеобразовательных школ и студенты пройдут от храма «Большой Златоуст» (ул. Малышева — 8 Марта) до часовни святой великомученицы Екатерины (пл. Труда).

В этом году крестный ход приурочен не только к окончанию учебного года, но и к 150-летию со дня рождения Николая II . Перед шествием в «Большом Златоусте» пройдёт божественная литургия, на богослужении будет петь детский сводный хор, начало литургии в 10:00. Начало крестного хода — в 11:30.

У часовни святой Екатерины участники совершат благодарственный молебен об окончании учебного года. Ожидается, что в мероприятии поучаствуют около тысячи человек.

А затем желающие могут проследовать к Храму-на-Крови, где состоится финальный турнир по спортивному силовому многоборью «Русский силомер» среди воспитанников воскресных школ Екатеринбургской епархии.

— Турнир «Русский силомер» — это система упражнений на перекладине, турнике, — пояснили в отделе религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. — Каждому упражнению соответствует разное количество баллов. 20 мая будут участвовать мальчики от 7 до 17 лет из церковно-приходских школ епархии. Дети в течение года готовились. И, кстати, зрителям тоже будет интересно — им дадут возможность упражняться на перекладине и выберут среди них самого сильного болельщика.

Присоединиться к шествию в епархии приглашают всех желающих — школьников, студентов, педагогов и родителей, чтобы «соборно помолиться и поблагодарить Бога за благополучное завершение учебного года».

Фоторепортаж с одного из детских крестных ходов смотрите здесь.