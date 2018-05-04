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Открытый урок прошел в филиале Академии русского балета в Приморье
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Открытый урок прошел в филиале Академии русского балета в Приморье 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Открытый урок для приморских детей провели юные балерины приморского филиала Академии русского балета, сообщает PRIMPRESS. Урок прошел в школе-интернате для одаренных детей ВГУЭС.
Юные артистки первых годов обучения показали всем пришедшим, как проходят их учебные будни и танцевальные уроки. В то же время руководство филиала ответило на вопросы родителей о процессе обучения и о том, какие требования предъявляют к юным кандидатам.
Урок прошел в рамках списка формирования желающих принять участие в просмотре. Свои силы может попробовать любой маленький житель Приморья, окончивший начальную школу.
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