Открытый урок прошел в филиале Академии русского балета в Приморье

Открытый урок для приморских детей провели юные балерины приморского филиала Академии русского балета, сообщает PRIMPRESS. Урок прошел в школе-интернате для одаренных детей ВГУЭС.

Юные артистки первых годов обучения показали всем пришедшим, как проходят их учебные будни и танцевальные уроки. В то же время руководство филиала ответило на вопросы родителей о процессе обучения и о том, какие требования предъявляют к юным кандидатам.

Урок прошел в рамках списка формирования желающих принять участие в просмотре. Свои силы может попробовать любой маленький житель Приморья, окончивший начальную школу.