Итоги городских соревнований опубликовали сотрудники школы №2073

Итоги Межрайонного этапа Московских городских соревнований «Школа безопасности» опубликовали 3 мая на официальном сайте школы №2073.

Всего в них приняли участие более 160 учеников Троицкого и Новомосковского административных округов.

Ребята посоревновались в кроссе на 1000 метров, конкурсе стенгазет и «Маршруте выживания», который состоял из 11 этапов. На них ученики продемонстрировали свои знания в случаях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, и ЧС на акватории.

Команды из школы №2073 заняли призовые места в этом соревновании, сообщили на официальном сайте образовательного учреждения.