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Итоги городских соревнований опубликовали сотрудники школы №2073
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Итоги городских соревнований опубликовали сотрудники школы №2073 

Администрация поселения Вороновское 59 минут назад
Итоги Межрайонного этапа Московских городских соревнований «Школа безопасности» опубликовали 3 мая на официальном сайте школы №2073.
Всего в них приняли участие более 160 учеников Троицкого и Новомосковского административных округов.
Ребята посоревновались в кроссе на 1000 метров, конкурсе стенгазет и «Маршруте выживания», который состоял из 11 этапов. На них ученики продемонстрировали свои знания в случаях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, и ЧС на акватории.
Команды из школы №2073 заняли призовые места в этом соревновании, сообщили на официальном сайте образовательного учреждения.
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