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Ученик из Приморья стал призером Всероссийской олимпиады школьников
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Ученик из Приморья стал призером Всероссийской олимпиады школьников 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Ученик Владивостокской школы №23 Дмитрий Чурляев вошел в число призеров интеллектуального первенства страны.
По словам специалистов краевого департамента образования и науки, всего в заключительном этапе олимпиады по обществознанию приняло участие 60 субъектов страны — 233 ученика.
«Приморский край на Всероссийской олимпиаде представлял ученик 10 класса средней школы №23 города Владивостока Дмитрий Чурляев. Школьник занял призовое место, набрав 189 баллов за три этапа олимпиады», — отметила и.о. руководителя ведомства Татьяна Хмель.
Отметим, победителями олимпиады по обществознанию стали 19 школьников, призерами — 87 ребят. Все они имеют право на зачисление в любой вуз нашей страны без экзаменов на направление, соответствующее профилю олимпиады.
Напомним, региональный этап олимпиады прошел в Приморье с 13 января по 22 февраля. Одаренные приморцы смогли продемонстрировать свои знания по 19 направлениям — от математики до основ безопасности жизнедеятельности. Всего участие в этапе приняли более 1200 приморских ребят.
Добавим, в Приморье активно ведется работа с талантливыми и одаренными детьми. Система поддержки и развития одаренных детей в крае включает олимпиадные работы, проектную деятельность, научно-исследовательские конференции школьников, меры материального стимулирования. Координирует работу по поддержке юных талантов специальный региональный центр по работе с талантливыми детьми и молодежью.
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