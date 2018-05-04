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Студенты вузов региона помогут в проведении итоговой аттестации в Приморье
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Студенты вузов региона помогут в проведении итоговой аттестации в Приморье 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Как рассказали организаторы, на мероприятии участники познакомились с нормативной базой проведения ГИА, правами и обязанностями наблюдателей.
«В первый день семинара участникам была дана теоретическая основа. Во второй день семинара для наблюдателей провели практическое занятие о том, как правильно заполнять отчетность по итогам мониторинга и организовали тренинг по эффективным коммуникациям», — отметили специалисты.
Участниками мероприятия стали студенты младших и средних курсов вузов региона. Для некоторых из них — будущих преподавателей — общественное наблюдение — это погружение в профессию. Здесь они могут лучше узнать процедуру изнутри. Другие пришли, чтобы лично проследить за честностью сдачи экзаменов.
«В этом году я присоединилась к корпусу общественных наблюдателей, и уже успела побывать на досрочном проведении ЕГЭ. Наблюдатель, по моему мнению, стремится сделать проведение экзамена честным, чтобы все условия были соблюдены, и экзамен писался легко», — рассказала студентка третьего курса Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Ирина Аксаментова.
Отметим, следующее обучение состоится в мае — семинар является обязательным условием для того, чтобы стать общественным наблюдателем ГИА в регионе.
Организаторами мероприятия выступила Приморская краевая организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» совместно с департаментом образования и науки Приморского края.
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