Студенты вузов региона помогут в проведении итоговой аттестации в Приморье

Как рассказали организаторы, на мероприятии участники познакомились с нормативной базой проведения ГИА, правами и обязанностями наблюдателей.

«В первый день семинара участникам была дана теоретическая основа. Во второй день семинара для наблюдателей провели практическое занятие о том, как правильно заполнять отчетность по итогам мониторинга и организовали тренинг по эффективным коммуникациям», — отметили специалисты.

Участниками мероприятия стали студенты младших и средних курсов вузов региона. Для некоторых из них — будущих преподавателей — общественное наблюдение — это погружение в профессию. Здесь они могут лучше узнать процедуру изнутри. Другие пришли, чтобы лично проследить за честностью сдачи экзаменов.

«В этом году я присоединилась к корпусу общественных наблюдателей, и уже успела побывать на досрочном проведении ЕГЭ. Наблюдатель, по моему мнению, стремится сделать проведение экзамена честным, чтобы все условия были соблюдены, и экзамен писался легко», — рассказала студентка третьего курса Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Ирина Аксаментова.

Отметим, следующее обучение состоится в мае — семинар является обязательным условием для того, чтобы стать общественным наблюдателем ГИА в регионе.