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СМИ: Российские министерства будут активнее принимать на работу выпускников вузов
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СМИ: Российские министерства будут активнее принимать на работу выпускников вузов 

RT на русском 1 час назад
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Минтруда России.
Отмечается, что в конце 2018 года не менее 20% принятых в штат органа государственной власти сотрудников должны быть выпускниками вузов.
В пресс-службе Минтруда рассказали, что рассчитывают привлечь внимание, в частности тех выпускников, кому интересна работа в области проектной деятельности, а также в сфере современных технологий.
«20% — нормальное количество молодёжи в любой крупной организации, позволяющее сохранять возрастной баланс специалистов. Мы часто говорим, что нужны новые идеи, новые подходы. Молодёжь как раз может их генерировать», — отметил директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.
Ранее глава Росмолодёжи Александр Бугаев рассказал о сложностях, возникающих у выпускников определённых специальностей при поиске работы.
RT на русском: последние новости
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