СМИ: Российские министерства будут активнее принимать на работу выпускников вузов

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Минтруда России.

Отмечается, что в конце 2018 года не менее 20% принятых в штат органа государственной власти сотрудников должны быть выпускниками вузов.

В пресс-службе Минтруда рассказали, что рассчитывают привлечь внимание, в частности тех выпускников, кому интересна работа в области проектной деятельности, а также в сфере современных технологий.

«20% — нормальное количество молодёжи в любой крупной организации, позволяющее сохранять возрастной баланс специалистов. Мы часто говорим, что нужны новые идеи, новые подходы. Молодёжь как раз может их генерировать», — отметил директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков