Украинец притворился школьником, чтобы его усыновили в США

Он устроился на работу в сетевой ресторан Red Robin городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

Ознакомившись с другой страной, студент понял, что хочет остаться в США на ПМЖ.

Самарин познакомился с семейной парой — Стефани и Майклом Поттсами, у которых не было детей. Непонятно, чем он приглянулся паре так, что они решили нарушить закон для того, чтобы он остался Поттсы заявили, что парень сможет остаться в США, если они его усыновят — но для этого он должен занизить свой реальный возраст. Вот так19-летний Артур Самарин и стал 14-летним Ашером Поттсом.

Как пишет meduzа, уже в том же сентябре 2012 года он поступил в школу Гаррисберга, что позволило его приемным родителям получать государственное пособие. На вопросы в школе об акценте Самарин отвечал, что вырос в русско-еврейском районе.

Студент стал полноценным учеником: отлично учился и участвовал в общественной жизни (например, учил детей плаванию как волонтер «Юношеской христианской ассоциации») и даже стал одним из самых заметных учеников своей школы.

В 2014 году, когда Самарина приняли в «Национальное общество почета».

Но мечты украинца были еще более амбициозны: ох хотел изучать аэрокосмическую инженерию и получить степень доктора наук и работать в NASA

Но всё пошло не так.

В феврале 2016 года, не доучившись в школе три месяца, он был арестован.

Как не странно, полиции его сдали приёмные родители.

Ранее он сбежал из дома.

По словам Самарина, Поттсы заставляли его и выполнять всю домашнюю работу и угрожали сдать.

Но Поттсы настаивают на другой версии — якобы они не знали реальный возраст Самарина на момент усыновления, он вырос жестоким, угрожал им и планировал устроить стрельбу в своей школе.

Обвинения Поттсов никак не подтвердились. Но тем не менее, осенью 2016 года юноша был осуждён за подделку документов и совращение несовершеннолетней.

Самарин получил два месяца тюрьмы за использование водительских права на имя Ашера Поттса, и еще от 11,5 до 23 месяцев — за то, что встречался в школе с 15-летней девушкой.

«Я сделал большую ошибку, пытаясь осуществить свою американскую мечту»,

— заключил Самарин в своем последнем слове.

Приемных родителей также осудили со сроками. Самарин отсидел 14 месяцев, а в 2017-м был депортирован на Украину

После возвращения Артур продолжил учиться в ВУЗе.

Его американские друзья, в том числе и школьные, поддерживают с ним связь.