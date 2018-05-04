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Украинец притворился школьником, чтобы его усыновили в США
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Украинец притворился школьником, чтобы его усыновили в США 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Молодой человек из украинского города Новая Каховка, студент Херсонского государственного университета Артур Самарин приехал в США по программе Work and Travel на всё лето 2012 года.
Он устроился на работу в сетевой ресторан Red Robin городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).
Ознакомившись с другой страной, студент понял, что хочет остаться в США на ПМЖ.
Самарин познакомился с семейной парой — Стефани и Майклом Поттсами, у которых не было детей. Непонятно, чем он приглянулся паре так, что они решили нарушить закон для того, чтобы он остался Поттсы заявили, что парень сможет остаться в США, если они его усыновят — но для этого он должен занизить свой реальный возраст. Вот так19-летний Артур Самарин и стал 14-летним Ашером Поттсом.
Как пишет meduzа, уже в том же сентябре 2012 года он поступил в школу Гаррисберга, что позволило его приемным родителям получать государственное пособие. На вопросы в школе об акценте Самарин отвечал, что вырос в русско-еврейском районе.
Студент стал полноценным учеником: отлично учился и участвовал в общественной жизни (например, учил детей плаванию как волонтер «Юношеской христианской ассоциации») и даже стал одним из самых заметных учеников своей школы.
В 2014 году, когда Самарина приняли в «Национальное общество почета».
Но мечты украинца были еще более амбициозны: ох хотел изучать аэрокосмическую инженерию и получить степень доктора наук и работать в NASA.
Но всё пошло не так.
В феврале 2016 года, не доучившись в школе три месяца, он был арестован.
Как не странно, полиции его сдали приёмные родители.
Ранее он сбежал из дома.
По словам Самарина, Поттсы заставляли его и выполнять всю домашнюю работу и угрожали сдать.
Но Поттсы настаивают на другой версии — якобы они не знали реальный возраст Самарина на момент усыновления, он вырос жестоким, угрожал им и планировал устроить стрельбу в своей школе.
Обвинения Поттсов никак не подтвердились. Но тем не менее, осенью 2016 года юноша был осуждён за подделку документов и совращение несовершеннолетней.
Самарин получил два месяца тюрьмы за использование водительских права на имя Ашера Поттса, и еще от 11,5 до 23 месяцев — за то, что встречался в школе с 15-летней девушкой.
«Я сделал большую ошибку, пытаясь осуществить свою американскую мечту»,
— заключил Самарин в своем последнем слове.
Приемных родителей также осудили со сроками. Самарин отсидел 14 месяцев, а в 2017-м был депортирован на Украину.
После возвращения Артур продолжил учиться в ВУЗе.
Его американские друзья, в том числе и школьные, поддерживают с ним связь.
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