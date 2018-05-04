Украинский студент прикинулся в США ребёнком и пошёл в школу

Украинский студент представился ребёнком и четыре года ходил в американскую школу. Как передаёт «Медуза», о мошеннике сообщили его приёмные родители, которые усыновили юношу ещё в 2012 году.

Фото: fb / Arthur Samarin

Заглавное фото: fb / Free Asher Potts

Учащийся Херсонского университета поехал работать по программе «work and travel» в американский штат Пенсильвания. Парню так понравилась Америка, что он решил остаться там жить. Однако путей легального переезда из Украины США у юноши не было.

Тогда украинец вступил в сговор с одинокой семейной парой, которая его усыновила. 19-летний парень прикинулся 14-летним выходцем из русско-еврейского района. Новые родители, как опекуны, начали получать финансовую помощь от штата.

Парень пошёл в местную школу и смог проучиться там четыре года. В течении всего этого времени никто так и не заподозрил подвох. Учился украинец очень прилежно, и даже считался одним из лучших учеников. Парень завёл девушку, и планировал поступать после окончания в хороший ВУЗ.

Однако отношения с подставными родственниками со временем стали портиться. В итоге, родители рассказали обо всём полиции. Правоохранители приехали за украинцем прямо на урок. После судебных разбирательств и юноша и его усыновители оказались за решёткой.

Вскоре украинца депортировали на родину, где он успешно восстановился в Херсонском университете.

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