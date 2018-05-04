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Органы госвласти получили дополнительные полномочия в области энергосбережения
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Органы госвласти получили дополнительные полномочия в области энергосбережения 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Перечень полномочий органов государственной власти России в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности дополнен обязанностью устанавливать требования к программам организаций с участием государств или муниципального образования. Соответствующий закон вступил в силу 4 мая.
Автором поправок стало Правительство России. В кабмине отметили, что основной целью закона является «повышение эффективности реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства или муниципального образования путём установления единых требований к их содержанию с учётом отраслевой специфики».
Согласно изменениям, порядок установки требований будет отдельно утверждён Правительством.
Закон был принят Госдумой 10 апреля и одобрен Совфедом 18 апреля. Президент подписал документ 23 апреля.
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