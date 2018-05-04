Органы госвласти получили дополнительные полномочия в области энергосбережения 

Перечень полномочий органов государственной власти России в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности дополнен обязанностью устанавливать требования к программам организаций с участием государств или муниципального образования. Соответствующий закон вступил в силу 4 мая.
Автором поправок стало Правительство России. В кабмине отметили, что основной целью закона является «повышение эффективности реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства или муниципального образования путём установления единых требований к их содержанию с учётом отраслевой специфики».
Согласно изменениям, порядок установки требований будет отдельно утверждён Правительством.