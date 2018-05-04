Героиня публикации «Собеседника» — о двух ставках для учителей

«Майским указам» — поручениям правительству в области социальной политики — скоро шесть лет. Какой ценой их исполняют?

Зарплата преподавателей вузов будет доведена до 200% от средней по экономике. Если верить Росстату , то получают вузовские преподаватели в среднем 55 тыс. руб. Каждый год их номинальные доходы действительно росли. Но ни в одном из федеральных округов не достигли обещанных 200%. В некоторых регионах (как в Якутии ) недотягивают и до 120%.

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Со старым советским лозунгом «Мир. Труд. Май» многие учителя вынуждены согласиться просто потому, что другого выхода у них, кроме как работать и перерабатывать, нет. Это подтверждает аналитический обзор «Мониторинг эффективности школы. Что изменилось в работе учителя за последние годы (2014—2017 годы)» РАНХиГС

А изменилось то, что с 2015 года численность учителей, работающих на две ставки, выросла в два раза — с 6,9% в 2015 году до 13,8% в 2017 году. Чаще всего (56,3%) впахивают как папа Карло учителя в региональных столицах. В селах дополнительная подработка есть у 37,6% учителей — там, очевидно, возможностей подработать меньше, плюс педагогов кормит подсобное хозяйство. «Либо им стало не хватать денег, либо раньше они старались так откровенно об этом не говорить», — говорит директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

У некоторых учителей зарплаты резко выросли перед недавними президентскими выборами. В Кремле подчеркнули, что это «не сиюминутный процесс», а результат реализации «решений, которые принимались в течение последнего года или даже в течение последних нескольких лет».

По словам учителя истории из города Братска Иркутской области Натальи Завериной («Собеседник» публиковал ее рассказ о буднях современной российской школы), подрабатывать учителя вынуждены не от хорошей жизни, а из-за низких зарплат и дефицита кадров в школах:

— У меня оклад шесть с чем-то тысяч, — рассказывает Заверина. — К окладу идет надбавка — 30 процентов за категорию, плюс оплата за переработанные часы. У меня переработка всего три часа, и я получаю на руки 17 тысяч рублей. Работала бы на одну ставку 18 часов — получала еще меньше.

Наталья Владимировна не берет нагрузку больше только по одной причине: историков в школе хватает, «часов» на всех мало. Работают на две ставки математики и учителя русского и литературы — на эти предметы выделяется много «часов».

— Но если бы была нормальная зарплата, мне бы и 18 часов было достаточно, — говорит Заверина.

По ее словам, работать на одну ставку могут также позволить себе педагоги-женщины, чьи мужья работают на Братском алюминиевом заводе. Но и там сейчас дела идут неважно: предприятие принадлежит Олегу Дерипаске , который попал под санкции.

В то, что зарплату учителей в Иркутской области доведут до 150% по региону, Заверина, педагог с большим стажем, не верит:

— Они там уже подсчитали, и таких денег у региона нет.

Учитель вспоминает, что и раньше велись разговоры о том, чтобы сравнять зарплату учителя со средней по региональной промышленности. Воз и ныне там.