На содержание зданий ДВФУ на материковой части Владивостока выделили 125 млн рублей

Всего в список вошли 24 здания.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» объявило открытый конкурс в электронной форме на оказание услуг по содержанию зданий ДВФУ, расположенных на материковой части Владивостока

Максимальная цена контракта составляет около 125,6 млн рублей. Он будет действовать в течение 24 месяцев с момента заключения В перечень зданий вошли 14 административно-учебных корпусов и 10 общежитий.

Итоги конкурса подведут 25 мая.