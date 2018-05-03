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На содержание зданий ДВФУ на материковой части Владивостока выделили 125 млн рублей
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На содержание зданий ДВФУ на материковой части Владивостока выделили 125 млн рублей 

Prim.News 39 минут назад
Всего в список вошли 24 здания.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» объявило открытый конкурс в электронной форме на оказание услуг по содержанию зданий ДВФУ, расположенных на материковой части Владивостока.
Максимальная цена контракта составляет около 125,6 млн рублей. Он будет действовать в течение 24 месяцев с момента заключения В перечень зданий вошли 14 административно-учебных корпусов и 10 общежитий.
Итоги конкурса подведут 25 мая.
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