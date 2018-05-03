В Беларуси проходит регистрация для сдачи централизованных тестов

Вузы и учреждения профтехобразования страны готовы принять 80 тысяч абитуриентов, передает «МИР 24».

Для поступления можно использовать и сертификаты 2017 года. То есть выпускники школ, которые сдавали тесты в прошлом году, теперь могут сделать это еще раз. В зачет им пойдет лучший из двух результатов.

Кроме того, начиная с 2018 года учреждения профессионально-технического образования получили право определять количество поступающих на разные специальности самостоятельно.

«Если они увидели, что по каким-то профессиям есть востребованность со стороны экономики, востребованность со стороны абитуриентов, соответственно, по согласованию с министерством, они такие корректировки смогут сделать для того, чтобы более полно удовлетворить потребности наших абитуриентов в получении профессионально-технического образования», — отметил первый замминистра образования республики Вадим Богуш.

На вступительное тестирование уже записались около трех тысяч абитуриентов.

Ранее выпускники школ в Казахстане получили право сдавать единые экзамены на английском языке.

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