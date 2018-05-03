Три школы Воронежской области поборолись за звание сильнейшей в стране

Воронежская область присоединилась к акции «Сила российского движения школьников».

За звание сильнейшей школы страны поборолись три учебных заведения из нашего региона. Воронежская область присоединилась к акции «Сила российского движения школьников». Это состязания для мальчиков. По правилам соревнований, школьники за минуту должны были набрать как можно больше баллов, выполняя определённые упражнения на перекладине. Выбрать задания юные силачи могли сами. Ребята помладше предпочитали делать подъём согнутых ног, за это упражнение дается один балл. Старшеклассники в основном выполняли армейское подтягивание. А вот подтянуться на одной руке никто так и не рискнул, хотя это упражнение оценивали выше всех — на 30 баллов. Результаты всех силачей сложили, теперь их сравнят с баллами других российских школ. Итоги состязаний подведут в конце мая. В прошлом году одна из школ Воронежской области вошла в тройку призеров центрального федерального округа. В этом году участники надеются превзойти результат. Хотя, признаются ребята, задания дались непросто. — Выходы на 2, самое сложное упражнение. Это упражнение помимо очень серьезной физической подготовки требует еще и технику очень серьёзную, упражнение сложно выполняется именно технически, — пояснил учащийся лицея Климентий Красняков. — Подтягивания на одной руке. Остальные упражнения я сделаю на перекладине. Один раз в своё время делал. Как положено, на одной руке. Сейчас тяжеловато, — признался учитель физической культуры лицея Евгений Зозуля.