Запись на курсы «Серебряного университета» для пожилых людей открылась в столице

Открылась запись на все факультеты «Серебряного университета» для пожилых людей, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Москвичи старшего поколения приглашаются на факультеты: гуманитарный, психологический, массовых коммуникаций и информатики, «Здоровье и безопасность», — цитирует ведомство Агентство «Москва»

Образовательное учреждение для пожилых горожан было создано в 2017 году. Первый набор в университет прошел 1 ноября прошлого года.

В 2018 году программу активностей для пенсионеров в столице решили расширить, создав пилотный проект «Московское долголетие». Горожане смогут участвовать в спортивных занятиях, мастер-классах по рукоделию, образовательных и творческих проектах.

После старта программы, в кружки и на занятия записались более 100 тысяч пожилых москвичей. Особый интерес пенсионеры проявили к фитнесу и танцам, а также к английскому языку и курсам компьютерной грамотности.