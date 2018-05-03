Ещё
Запись на курсы «Серебряного университета» для пожилых людей открылась в столице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запись на курсы «Серебряного университета» для пожилых людей открылась в столице 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Открылась запись на все факультеты «Серебряного университета» для пожилых людей, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.
"Москвичи старшего поколения приглашаются на факультеты: гуманитарный, психологический, массовых коммуникаций и информатики, «Здоровье и безопасность», — цитирует ведомство Агентство «Москва».
Образовательное учреждение для пожилых горожан было создано в 2017 году. Первый набор в университет прошел 1 ноября прошлого года.
В 2018 году программу активностей для пенсионеров в столице решили расширить, создав пилотный проект «Московское долголетие». Горожане смогут участвовать в спортивных занятиях, мастер-классах по рукоделию, образовательных и творческих проектах.
После старта программы, в кружки и на занятия записались более 100 тысяч пожилых москвичей. Особый интерес пенсионеры проявили к фитнесу и танцам, а также к английскому языку и курсам компьютерной грамотности.
Москва24: последние новости
Великобритания отказалась признать российские дипломы об образовании Собянин поздравил столичных школьников с рекордом на всероссийской олимпиаде Собянин поздравил преподавателя информатики с победой в конкурсе "Учитель года"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китайцы атаковали летчиков США109
Чехия призналась в производстве «Новичка»49
Российская нефть уходит из Европы126
Путин провел массовые отставки530
Windows сломал компьютеры по всему миру147
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение