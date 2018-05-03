Ещё
В КПРФ вновь предложили исключить из законодательства понятие «образовательные услуги»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В КПРФ вновь предложили исключить из законодательства понятие «образовательные услуги» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Из законодательства следует исключить понятие «образовательные услуги». Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы первым вице-спикером палаты Иваном Мельниковым и первым зампредом Комитета по образованию и науке Олегом Смолиным (оба — КПРФ).
Как отмечается в сопроводительной записке к документу, с которым ознакомилась «Парламентская газета», объектом образовательных правоотношений является образование как социальное благо — совокупность универсальных и профессиональных способностей, формируемых и развиваемых при освоении образовательных программ.
В качестве социального блага образование не является ни имуществом, ни результатом выполнения работ или оказания услуг, подчёркивают в КПРФ.
В соответствии со статьёй 779 Гражданского кодекса оказание услуги предполагает осуществление определённой деятельности со стороны исполнителя и оплату со стороны заказчика.
Либо услуга оплачивается из соответствующих бюджетных средств, если она оказывается потребителю бесплатно. В любом случае услуга является деятельностью исполнителя услуги. Потребитель услуги если и совершает какие-либо действия, то только по указанию исполнителя услуги, его действия являются составными элементами деятельности исполнителя услуги.
Таким образом, как полагают авторы инициативы, образовательный процесс не является услугой ни коммерческой, ни социальной, как их определяет законодательство России и, как следствие, нуждается в исключении из государственной концепции образования.
Парламентская газета: последние новости
Студентам гарантировали право на обучение на военной кафедре Путин: российские вузы должны создать лучшие условия для стартапов Отопительный период завершён в 30 муниципалитетах Подмосковья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня24
Путин провел массовые отставки442
Windows сломал компьютеры по всему миру86
Популярный российский блогер найден мертвым137
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»34
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение