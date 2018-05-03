В КПРФ вновь предложили исключить из законодательства понятие «образовательные услуги» 

Из законодательства следует исключить понятие «образовательные услуги». Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы первым вице-спикером палаты Иваном Мельниковым и первым зампредом Комитета по образованию и науке Олегом Смолиным (оба — КПРФ).
Как отмечается в сопроводительной записке к документу, с которым ознакомилась «Парламентская газета», объектом образовательных правоотношений является образование как социальное благо — совокупность универсальных и профессиональных способностей, формируемых и развиваемых при освоении образовательных программ.
В качестве социального блага образование не является ни имуществом, ни результатом выполнения работ или оказания услуг, подчёркивают в КПРФ.
В соответствии со статьёй 779 Гражданского кодекса оказание услуги предполагает осуществление определённой деятельности со стороны исполнителя и оплату со стороны заказчика.
Либо услуга оплачивается из соответствующих бюджетных средств, если она оказывается потребителю бесплатно. В любом случае услуга является деятельностью исполнителя услуги. Потребитель услуги если и совершает какие-либо действия, то только по указанию исполнителя услуги, его действия являются составными элементами деятельности исполнителя услуги.
Таким образом, как полагают авторы инициативы, образовательный процесс не является услугой ни коммерческой, ни социальной, как их определяет законодательство России и, как следствие, нуждается в исключении из государственной концепции образования.