В КПРФ вновь предложили исключить из законодательства понятие «образовательные услуги»

Как отмечается в сопроводительной записке к документу, с которым ознакомилась « Парламентская газета », объектом образовательных правоотношений является образование как социальное благо — совокупность универсальных и профессиональных способностей, формируемых и развиваемых при освоении образовательных программ.

В качестве социального блага образование не является ни имуществом, ни результатом выполнения работ или оказания услуг, подчёркивают в КПРФ.

В соответствии со статьёй 779 Гражданского кодекса оказание услуги предполагает осуществление определённой деятельности со стороны исполнителя и оплату со стороны заказчика.

Либо услуга оплачивается из соответствующих бюджетных средств, если она оказывается потребителю бесплатно. В любом случае услуга является деятельностью исполнителя услуги. Потребитель услуги если и совершает какие-либо действия, то только по указанию исполнителя услуги, его действия являются составными элементами деятельности исполнителя услуги.