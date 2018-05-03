В ХМАО ещё 11 школ закрыли на карантин из-за эпидемии вирусных заболеваний

В частности, карантин ввели в школе города Белоярского, семи школах Урая . Работу временно приостановили два учебных заведения в Октябрьском и Берёзовском районах.

Кроме того, в регионе частично закрыты 19 классов в школах, а также 22 группы в 21 детском дошкольном общеобразовательном учреждении.