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В ХМАО ещё 11 школ закрыли на карантин из-за эпидемии вирусных заболеваний
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В ХМАО ещё 11 школ закрыли на карантин из-за эпидемии вирусных заболеваний 

RT на русском 2 часа назад
Ещё 11 школ в Ханты-Мансийском автономном округе закрыли на карантин из-за эпидемии вирусных заболеваний, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
В частности, карантин ввели в школе города Белоярского, семи школах Урая. Работу временно приостановили два учебных заведения в Октябрьском и Берёзовском районах.
Кроме того, в регионе частично закрыты 19 классов в школах, а также 22 группы в 21 детском дошкольном общеобразовательном учреждении.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области сняли особый режим по гриппу.
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