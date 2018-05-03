В ХМАО ещё 11 школ закрыли на карантин из-за эпидемии вирусных заболеваний 

Ещё 11 школ в Ханты-Мансийском автономном округе закрыли на карантин из-за эпидемии вирусных заболеваний, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону.
В частности, карантин ввели в школе города Белоярского, семи школах Урая. Работу временно приостановили два учебных заведения в Октябрьском и Берёзовском районах.
Кроме того, в регионе частично закрыты 19 классов в школах, а также 22 группы в 21 детском дошкольном общеобразовательном учреждении.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области сняли особый режим по гриппу.