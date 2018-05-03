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Представители МГУПП из Сокола присоединились к «Деловому завтраку» с участием дипломатов из Америки и Европы
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Представители МГУПП из Сокола присоединились к «Деловому завтраку» с участием дипломатов из Америки и Европы 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
«Деловой завтрак» для дипломатических представительств иностранных государств в России прошел 24 апреля в одном из столичных отелей. Активное участие в нем приняли сотрудники Московского государственного университета пищевых производств, расположенного на Соколе.
«Гостями мероприятия стали дипломаты из 30 стран Европы, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также представители девяти российских университетов, — сообщается на официальном сайте вуза. — Вниманию гостей были представлены несколько докладов, посвященных новым возможностям и инструментам для организации процесса поступления иностранных студентов в российские вузы для получения высшего образования за счет средств федерального бюджета РФ».
В мероприятии участвовали также Российский государственный социальный университет, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Посольство Алжирской Народной Демократической Республики, Посольство Королевства Бельгии, Чешской Республики, и другие. (жм)
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