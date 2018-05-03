Представители МГУПП из Сокола присоединились к «Деловому завтраку» с участием дипломатов из Америки и Европы

«Деловой завтрак» для дипломатических представительств иностранных государств в России прошел 24 апреля в одном из столичных отелей. Активное участие в нем приняли сотрудники Московского государственного университета пищевых производств, расположенного на Соколе.

«Гостями мероприятия стали дипломаты из 30 стран Европы, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также представители девяти российских университетов, — сообщается на официальном сайте вуза. — Вниманию гостей были представлены несколько докладов, посвященных новым возможностям и инструментам для организации процесса поступления иностранных студентов в российские вузы для получения высшего образования за счет средств федерального бюджета РФ».