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Школьникам из Бабушкинского рассказали о вреде наркотиков
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Школьникам из Бабушкинского рассказали о вреде наркотиков 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Интерактивное занятие на тему: «Наркотики. Секреты манипуляции» с учениками школы № 281 в среду, 25 апреля, провел эксперт Всероссийской общественной организации «Общее дело» Олег Моисеев. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
— Занятие представляло собой коллективный просмотр и последующее коллективное обсуждение видеофильма. Фильм создан с целью информирования молодежи о пагубности воздействия любого рода психотропных веществ на физическое и психическое здоровье человека и укрепления в молодежной среде ответственной гражданской позиции, — рассказали педагоги школы.
Отметим, что в школе № 281 регулярно проходят тематические встречи с представителями общественных организаций. (ео)
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