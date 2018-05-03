Школьникам из Бабушкинского рассказали о вреде наркотиков

Интерактивное занятие на тему: «Наркотики. Секреты манипуляции» с учениками школы № 281 в среду, 25 апреля, провел эксперт Всероссийской общественной организации «Общее дело» Олег Моисеев . Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

— Занятие представляло собой коллективный просмотр и последующее коллективное обсуждение видеофильма. Фильм создан с целью информирования молодежи о пагубности воздействия любого рода психотропных веществ на физическое и психическое здоровье человека и укрепления в молодежной среде ответственной гражданской позиции, — рассказали педагоги школы.

Отметим, что в школе № 281 регулярно проходят тематические встречи с представителями общественных организаций. (ео)