Рособрнадзор готов обсудить совершенствование системы аккредитации вузов

МОСКВА , 3 мая — РИА Новости Рособрнадзор готов обсудить с ректорами совершенствование системы аккредитации вузов, сообщили РИА Новости в пресс-службе федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

"В 2017 году завершился пик массовых проверок вузов. За четыре года мы проверили практически каждый вуз и филиал, работающий в нашей стране. Наша задача на ближайшую перспективу — перейти к системе аккредитации вузов, контрольно-надзорной деятельности и реальной оценке знаний, как это уже сделано в школьном образовании. Мы уже провели всю подготовительную работу, разработали оценочные процедуры, модель и готовы к ее внедрению в практику", — сказали в пресс-службе Рособрнадзора.

Как говорится в пресс-релизе, при внедрении новой модели Рособрнадзор заинтересован в ее широком обсуждении с участием ректорского корпуса, преподавателей ведущих вузов страны и экспертного сообщества.

"Участие представителей ведущих российских вузов в процедурах государственной аккредитации будет способствовать утверждению в российском высшем образовании действительно высоких качественных стандартов. При этом хочется надеяться, что наши федеральные и научно-исследовательские университеты смогут стать не только ориентиром высокого качества образования, но и образцом безукоризненного соблюдения законодательства об образовании", — добавили в пресс-службе ведомства.

По словам директора института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, это очень назревший вопрос. «Очень много было пожеланий вузов с этим связано. И на самом деле здесь несколько направлений. Я надеюсь, что здесь будет какая-то корректировка, связанная с базовыми кафедрами. Допуск профессионалов — практиков к ведению учебного процесса, к совместным программам», — сказала Абанкина РИА Новости.

Она отметила, что сейчас аккредитация выдается на пятилетний срок, что, по её мнению, «ставит некоторые барьеры на пути динамичного обновления программы». Она полагает, что стоило бы продлевать программу в некоторых моментах автоматически и только при существенных изменениях.