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Студенты ГИТИСа исполнят стихи и песни о войне в Куркине
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Студенты ГИТИСа исполнят стихи и песни о войне в Куркине 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В честь 73-й годовщины Великой Победы в районе Куркино на северо-западе столицы состоится праздничный концерт при участии студентов ГИТИСа. Молодые люди исполнят стихи и песни о войне. Концертная программа «… И накрест не заклеено стекло…» состоится 7 мая.
— В исполнении студентов и выпускников одного из ведущих театральных вузов страны прозвучат стихи и песни военной эпохи, — отметили в Центре творчества и досуга «Ростки».
Праздничная программа пройдет в 18.30 в актовом зале школы №1985 по адресу: улица Ландышевая, дом 8. Приглашаются все желающие. Взрослым зрителям необходимо взять с собой паспорт или ругой документ, удостоверяющий личность. Дополнительная информация по телефону: 8 (499) 401-79-51.
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