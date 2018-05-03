Студенты ГИТИСа исполнят стихи и песни о войне в Куркине

В честь 73-й годовщины Великой Победы в районе Куркино на северо-западе столицы состоится праздничный концерт при участии студентов ГИТИСа. Молодые люди исполнят стихи и песни о войне. Концертная программа «… И накрест не заклеено стекло…» состоится 7 мая.

— В исполнении студентов и выпускников одного из ведущих театральных вузов страны прозвучат стихи и песни военной эпохи, — отметили в Центре творчества и досуга «Ростки».

Праздничная программа пройдет в 18.30 в актовом зале школы №1985 по адресу: улица Ландышевая, дом 8. Приглашаются все желающие. Взрослым зрителям необходимо взять с собой паспорт или ругой документ, удостоверяющий личность. Дополнительная информация по телефону: 8 (499) 401-79-51.