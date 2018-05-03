Ученики школы №1945 приняли участие в сдаче спортивных нормативов

Бутовская школа №1945 всё уверенней заявляет о себе не только на музыкальном поприще. Здесь есть и свои юные спортсмены.

Ответственным днём для юных спортсменов школы №1945 стала пятница, 27 апреля. В финальную апрельскую пятницу ученики этой школы приняли участие в сдаче спортивных нормативов I и II ступени.

Ребята отжимались, прыгали в длину и выполняли упражнения на пресс. Как сообщает сайт школы №1945, в ходе сдачи нормативов ученики получили заряд бодрости и хорошего настроения, а также закалили свой характер.