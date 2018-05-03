«Российский учебник» запустил программу консалтинга

«Российский учебник» запустил бесплатную программу консалтинга для школ

Корпорация "Российский учебник" запустила бесплатную программу организационного консалтинга школ, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор корпорации Александр Брычкин

"Российский учебник" запустил этой весной программу организационного консалтинга школ. Программа является абсолютно бесплатной как для школ, так и для органов управления образованием. Сейчас мы активно реализуем пилотный проект. В дальнейшем планируется апробация программы организационного консалтинга на большее число школ", — сказал Брычкин.

По его словам, директоры школ для решения многих задач нуждаются в построении сплоченной и мотивированной команды педагогов и руководящего звена школы, участии родителей в процессе обучения.

"И о том, что вовлеченность сотрудников позволяет достичь необходимых результатов в организации, говорят различные международные исследования. Именно поэтому сейчас растут требования к качеству команды школ, мотивации педагогов, их способности постоянно обучаться", — считает Брычкин.

Новые вызовы для школ

Гендиректор "Российского учебника" подчеркнул, что из-за стремительных перемен в образовании школы сталкиваются с рядом вызовов.

"Например, изменение технологий, которое влечет за собой изменение требований к компетенциям выпускника школы, а значит и к роли учителя. Для педагога важно не просто дать ученикам знания, необходимо быть вовлеченным в процесс преподавания. Происходит внедрение новой образовательной среды, в том числе информационных технологий", — сказал Брычкин.

К примеру, на взгляд Брычкина, у педагогов сегодня часто возникает вопрос, как вовлечь современных детей, хорошо владеющих гаджетами, в учебный процесс.

"В результате мы видим, насколько загружены педагоги, ведь они должны не только обучать детей, но и сами постоянно учиться, осваивать новые технологии и системы документооборота, чаще говорить с родителями. В свою очередь, многие директоры приходят из педагогической среды, не имея управленческого опыта. Они говорят о том, что хотели бы дополнительно освоить навыки системного управления школой как организацией", — отметил гендиректор.

Он добавил, что на данный момент в рамках пилотного проекта команда корпорации и ее партнера "ТуДуГуд" плотно работает с командами школ для того, чтобы, во-первых, выявить все проблемы, которые волнуют участников учебного процесса, а во-вторых, создать инструменты для решения данных проблем.

"В процессе создания инструментов мы привлекаем большое количество экспертов. Например, в разработке инструментов по командообразованию принимают участие профессиональные бизнес-тренеры, специалисты по кадрам, по мотивации персонала", — пояснил Брычкин.

Информационные технологии и проблемы внедрения

По словам Брычкина, недостаток финансирования сдерживает внедрение цифровых технологий, но более весомым является другой фактор.

"Такие технологии станут повседневной частью урока, когда учитель почувствует потребность в их использовании. Речь не о внешнем давлении, а именно о внутренней потребности. В тот момент, когда педагог поймет, почему лучше использовать цифровые технологии, начнется массовое внедрение", — отметил он.

Чтобы оценить эту потребность, необходимо использовать умные инструменты, к которым можно отнести большие данные, неразрывно связанные с будущим образования, считает Брычкин.